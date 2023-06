Nu-si gasea cheile de la birou, cele de la masini si nici sigiliul personal * a facut plangere penala pentru furt * 19 camarazi au fost chemati sa dea cu subsemnatul * in cele din urma, obiectele au fost gasite si s-a dispus clasarea dosaruluiI.C. e un ofiter superior la o unitate din Bacau, are destule responsabilitati, de multe ori e coplesit si-i zboara gandurile aiurea. Asa s-a intamplat si in data de 4 octombrie 2022. A venit la serviciu cu masina proprietate personala, a descuiat biroul, ... citeste toata stirea