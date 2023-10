Ciorile din Parcul Copou s-au inmultit extrem de mult si nu mai parasesc zona, pe fondul taierii copacilor. Primaria Iasi a incercat de-a lungul anilor tot soiul de metode pentru a le indeparta, dar toate au esuat.O plimbare in Copou se poate transforma oricand in una "murdara". Nu o data, cetatenii care s-au plimbat pe alei s-au ales cu gainat pe cap sau haine. Numarul mare de pasari din Parc, dar si de pe stradutele alaturate, i-a adus in special, pe locuitorii din zona, la exasperare.Cei ... citeste toata stirea