Un oras cat Pascaniul se face in Copou. Propunere: doua drumuri care sa rezolve aglomeratia din trafic

Problema supraaglomerarii traficului in Copou, in contextul dezvoltarii zonei Aleii Mihail Sadoveanu, ar putea fi rezolvata cu 8 milioane euro. Cel putin asa sustine Marius Bodea, senator USR si pretendent la functia de primar in 2024. Potrivit parlamentarului, cu acesti bani pot fi reabilitati circa 6 km de drum care sa degrezeve traficul dinspre Agronomie spre Centru. In acest sens, Bodea propune doua artere de legatura.Zona Sadoveanu va avea mai multi locuitori decat PascaniulIn ... citeste toata stirea