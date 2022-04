Un pacient s-a sinucis in toaleta unui spital din Iasi

Un barbat de 62 de ani, diagnosticat cu tuberculoza, si-a pus capat zilelor chiar in toaleta din sectia exterioara "Dr. Clunet" din Bucium a Spitalului de Pneumoftiziologie. Redam mai jos declaratia managerului Spitalului, Radu Crisan Dabija."Este o zi extrem de trista pentru spitalul nostru deoarece un pacient diagnosticat cu tuberculoza multidrog rezistenta a ales sa isi puna capat zilelor in toaleta din sectia exterioara "Dr. Clunet", din Bucium.Este vorba despre un pacient in evidenta ... citeste toata stirea