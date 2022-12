Un pensionar a fost achitat, desi l-a desfigurat pe vecin

De la o gluma proasta, s-a ajuns la un adevarat turnir rural, cel invins s-a ales cu o infirmitate fizica permanenta, in timp ce invingatorul a scapat nepedepsit. Asta dupa aproape noua ani de anchete, interogatorii si termene de judecata. Costica N. si Petronel C., amandoi oameni in etate, vecini, se stiau de mici copii si, pana in seara de 11 ianuarie 2014, nu existase niciun conflict intre ei.In ziua cu pricina, Costica zabovise la birtul din sat mai mult decat ar fi trebuit. A iesit ... citeste toata stirea