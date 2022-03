Un pensionar asteapta de un an de zile sa intre in audienta la primar

Un iesean incearca de aproape un an sa intre in audienta la primarul Mihai Chirica. Intr-o sesizare adresata redactiei, Nicolai Balan (87 de ani) a aratat ca de 30 de ani este nevoit sa suporte umilinta nerezolvarii unei probleme de fond funciar.Potrivit acestuia, a depus numeroase solicitari de primire in audienta, dar nu a primit vreun raspuns de la Primarie. In aceeasi masura, s-a lovit de ignoranta Prefecturii. Nicolai Balan spune ca a fost privat ilegal de constituirea dreptului de ... citeste toata stirea