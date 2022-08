Un permis de conducere cu insotitor, din Anglia, schimbat cu unul fals, din Basarabia

Oprit pe drumul european, un sofer le-a prezentat politistilor un permis, dar acesta nu semana decat de la distanta cu unul real. Alcoolul consumat inainte de a se urca la volan a fost a alta acuzatie care l-a adus in fata judecatorilor. La "mustata", a ramas totusi in libertate.In noaptea de 10/11 octombrie 2020, Alexandru Muncileanu a fost oprit de politisti la Razboieni, in drum spre Targu Frumos. La solicitarea politistilor, soferul a prezentat un permis de conducere emis chipurile de ... citeste toata stirea