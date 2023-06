Un echipaj de prim ajutor, care se intorcea de la un alt caz, a oprit pentru a acorda asistenta de specialitate, dar eforturile personalului sanitar au fost in zadarUn grav accident rutier a avut loc astazi, 17 iunie, pe DN 24, in comuna Schitu Duca, cand un pieton a fost lovit de un autoturism. Victima a fost gasita in stare de inconstienta, dar in ciuda interventiei personalului medical, barbatul in varsta de 50 de ani, din localitatea Satul Nou, a decedat. ... citeste toata stirea