Un porc mistret a fost transformat de un cuplu belgian in animal de companie: are propria sa canapea, perne si o patura

Un cuplu belgian a adoptat un porc mistret de care s-a atasat atat de mult incat animalul salbatic a fost primit in casa, transmite luni Reuters. Gregory Guiot a gasit porcul mistret pe cand era un pui, in timpul unei vanatori, si a decis sa-l ia in grija pentru o scurta perioada de timp.Un an mai tarziu, porcul ce a primit numele Oscar si care a ajuns sa cantareasca 80 de kilograme, se afla inca la Gregory Guiot unde are propria sa canapea, perne si o patura. "Nu ne-am gandit sa-l tinem aici, ... citește toată știrea