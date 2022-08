Un postas iesean n-a mai platit pensiile unor varstici si a plecat cu banii in concediu. "Nu mai sunt bani!"

Un factor postal din Pascani si-a facut parte din banii pe care ar fi trebuit sa-i imparta ca pensii. A fost suficienta o reclamatie depusa de cei doi varstnici care nu-si primisera pensiile pentru ca individul sa ajunga in fata judecatorilor. A scapat totusi ieftin, pentru ca a returnat banii delapidati.Faptele de care a fost acuzat Mihai Serban s-au petrecut in aprilie 2018. Factorul postal a semnat in locul beneficiarilor doua cupoane de pensie, predandu-le la oficiul postal ca incasate. ... citeste toata stirea