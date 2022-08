Un pot de 23 de milioane, in centrul Iasului, pe care nu-l vrea nimeni. Poate fi o capcana

Licitatia Primariei pentru construirea unui pasaj subteran in zona din fata Palatului Culturii a esuat. Procedura a fost anulata ieri, in conditiile in care nu au fost depuse oferte. Interesant este ca, pe parcursul derularii licitatiei, Primaria a raspuns la zeci de clarificari, semn ca au existat firme interesate dar care au evitat sa depuna oferta, ceea ce duce la gandul ca raspunsurile institutiei nu au convins.Purtatorul de cuvant al municipalitatii ne-a declarat ieri ca licitatia va fi ... citeste toata stirea