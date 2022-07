Un precedent juridic periculos la Iasi. Secretarul primarului penal scapa basma curata

Aidoma colegei sale de la Tg. Frumos, Gheorghita Liviu Vasilica a refuzat sa trimita un referat la Prefectura Iasi, formalitate prin care seful lui, fostul primar liberal al comunei Siretel condamnat la inchisoare cu suspendare, isi pierdea mandatul. Judecati amandoi sub acuzatia de abuz in serviciu, secretara de la Tg. Frumos a primit doi ani de inchisoare, iar secretarul de la Siretel a fost achitat.Gheorghita Liviu Vasilica, secretar al Primariei Siretel in mandatul fostului primar ... citeste toata stirea