Un preot a lesinat in timpul slujbei. A fost dus cu elicopterul SMURD la Iasi

Un elicopter SMURD a fost solicitat, duminica, sa preia un barbat in varsta de 38 de ani, preot la biserica din suburbia Moara Grecilor a municipiului Vaslui, caruia i s-a facut rau in timpul slujbei.Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui, Daniel Ungureanu, la biserica s-a deplasat o autospeciala a institutiei care a preluat barbatul in stare de constienta, in urma investigatiilor facute in drum spre spital fiind constatate urmele unui infarct miocardic.