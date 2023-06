Un preot romano-catolic din Diaceza Iasi a murit miercuri intr-un incident la metroul din Bucuresti.Initial, autoritatile au transmis ca o persoana s-a aruncat in fata metroului, traficul fiind blocat. "Metrorex informeaza ca astazi, 28.06.2023, in jurul orei 14:15, in statia de metrou Aviatorilor, un calator a cazut in calea de rulare, pe firul 2, posibila tentativa de suicid. Circulatia trenurilor a fost reorganizata si se circula in sistem pendula intre statiile Piata Victoriei si Pipera, ... citeste toata stirea