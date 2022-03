Un primar din Italia a venit la Sculeni, ghidat de GPS, dupa o mama cu patru copii

Primarul din Crevalcore, o localitate din apropierea orasului Bologna (Emilia-Romagna), a plecat personal cu un microbuz, impreuna cu alte doua persoane, pentru a aduce in Italia o mama ucraineana cu cei patru copii ai sai. Femeia o are la Crevalcore pe soacra sa.Mama ucraineana a fugit din calea razboiului si a reusit sa ajunga pana la Sculeni, la granita Republicii Moldova cu Romania, impreuna cu cei patru copii in varsta de 15, 5, 4 si 2 ani. Acolo a ramas blocata, nemaiavand posibilitatea ... citeste toata stirea