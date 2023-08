Ciprian Grosu (FOTO), primarul comunei Rediu, a cerut in instanta dizolvarea Consiliului Local. El sustine ca membrii CL actioneaza in nume personal sau politic si nu in cel al comunei. Mai jos redam integral un comunicat remis presei de catre edilul comunei iesene."Astazi am depus pe rolul Tribunalului Iasi o cerere de chemare in judecara a Consiliului Local al Comunei Rediu, solicitand instantei de judecata ca prin hotararea pe care o va pronunta sa constate dizolvarea de drept a ... citeste toata stirea