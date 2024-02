Un primar si un consilier judetean PSD din Iasi, declarati incompatibili de ANI

Cristian Stanciu, Consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean Iasi, a fost declarat in stare de incompatibilitate de ANI pentru perioada 15 iunie 2018 - 27 ianuarie 2021. Acesta a ocupat simultan functia de membru titular in Consiliul de administratie al Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii "Sf. Maria" Iasi si functia de membru in organul de conducere al unui partid politic, mai exact cea de vicepresedinte. Aceasta actiune incalca prevederile Legii nr. 95/2006 referitoare la ... citește toată știrea