Un profesor din Iasi si-a dat demisia dupa ce a batut un elev cu cureaua chiar la el acasa

Un profesor suplinitor din Iasi a ajuns in atentia Politiei si a Inspectoratului Scolar, dupa ce a fost acuzat de o asistenta maternala ca l-ar fi batut cu cureaua, pumnii si palmele, pe baiatul pe care aceasta il are in grija.Copilul este elev de gimnaziu si ar fi fost agresat de barbat chiar in casa femeii, de fata cu ea. Cu o zi inainte, cadrul didactic l-ar fi vazut pe adolescent ca facea o caricatura, in clasa. Barbatul a fost convins ca desenul respectiv il viza si asa ar fi ajuns sa ... citeste toata stirea