Un proiect de buget meschin pentru Iasi, fara investitii majore, dar cu multe studii si documentatii

Bugetul de dezvoltare e 135 de milioane de euro, mare parte fiind proiectele cu finantare europeana deja incepute: cai de rulare, linii de tramvai, termoficare. Lucrarile la Sala Polivalenta vor demara in forta: 140.000 de euro pentru avize si verificari. In schimb, numai subventia la CTP e in jur de 20 de milioane de euroTrei sferturi din bugetul de dezvoltare al Iasului in anul curent reprezinta proiecte cu finantare europeana. Modernizarea transportului public continua sa fie cea mai ... citeste toata stirea