Un proprietar de oi a ramas fara splina calcat fiind in picioare de concurenta

Doi ciobani au ajuns sa se bata pentru dreptul de a-si pasuna oile pe o tarla care nu apartinea de fapt niciunuia. In urma conflictului, unul dintre ei a ajuns in stare grava la spital.D.V. si familia Ghidim se ocupa de cresterea oilor in Erbiceni, stanele lor fiind vecine. In cursul lunii iulie a anului trecut, Marian Ghidim si-a trimis in mai multe randuri oile la pascut pe un teren pentru care nici el, nici D.V. nu detinea vreun contract de concesiune. Pentru a ajunge la pasune, oile lui ... citeste toata stirea