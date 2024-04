Un proxenet a incercat sa scape: fetele s-au prostituat de bunavoie. Trimis 5 ani dupa gratii

Procurorii si Judecatorii nu si-au pierdut prea mult timpul cu un proxenet inculpat pentru exploatarea sexuala a doua tinere. Intre plangerea depusa de una dintre tinere si condamnarea definitiva a proxenetului a trecut doar un an, atat ancheta, cat si procesul desfasurandu-se cu pedala apasata la podea. In fata Tribunalului, procesul lui Alin Cutinici a durat doar trei luni. Tot atat, apelul.Abia liberat conditionat in octombrie 2022, Cutinici si-a cautat un mijloc de a-si duce traiul. Cel ... citește toată știrea