Un barbat, o femeie si un pustan cu 7 clase au ajuns in fata judecatorilor sub acuzatia de proxenetism. Acestia au determinat patru fete, unele minore, sa se prostitueze in folosul lor. Doua dintre ele fusesera recrutate chiar de minor, prin metoda "lover boy". In fata judecatorilor, baiatul nu si-a gasit nicio vina: "Erau iubitele mele si o faceau pentru noi".Activitatea celor trei s-a desfasurat in perioada octombrie 2020 - septembrie 2021. Florin Bogdan, concubina acestuia Vasilica ... citeste toata stirea