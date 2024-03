Un psihoterapeut analizeaza femeia moderna cu prea multa energie masculina. "Exista tendinta de a detine controlul in orice"

Ce inseamna sa fii o femeie moderna? Sunt femeile moderne din ce in ce mai masculine? Am incercat sa lamurim aceste aspecte cu psihoterapeutul iesean Mioara Claudia Rusu (FOTO)Asa cum a sustinut specialistul, femeia moderna emana o aura de incredere si siguranta. Ea este pe cont propriu in fata obstacolelor din viata sa, nu se fereste sa raspunda provocarilor si isi asuma riscuri, responsabilitati pentru a-si atinge obiectivele sale. Din acest rol, poate fi un lider, conduce prin exemplu ... citește toată știrea