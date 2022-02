Un putregai cat blocul lui Chescu la Politia Locala. Comisarul Zanfirescu nu stie pe unde sa scoata camasa

Audiat in dosarul "Flux", politistul local Adrian Hritcu, de la Serviciul Control Urbanism, le-a explicat procurorilor de ce semna procesul-verbal de receptie pentru o cladire care incalca autorizatia de construire. Argumentul a fost ca el de fapt aproba numai partea de constructie care respecta autorizatia. Apoi, dupa cateva zile, dadea o amenda pentru etajele in plus. In cazul blocului de pe strada Vasile Lupu, amenda a fost contestata de dezvoltatorul Gheorghe Chescu, care a si castigat ... citeste toata stirea