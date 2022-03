Un recidivist a spart un magazin din Pacurari folosind o piatra

Claudiu Tofan a ajuns la Iasi in seara zilei de 15 septembrie a anului trecut. A luat din zona garii o piatra si a inceput sa colinde prin oras, cautand o tinta usoara. Ajuns pe soseaua Pacurari, a considerat magazinul Telekom ca fiind o astfel de tinta. A spart cu piatra geamul de termopan al usii de la intrare si a patruns in magazin. Sistemul de alarma s-a declansat imediat, dar Tofan s-a miscat repede.Nu a bagat in seama machetele telefoanelor expuse spre vanzare, ci s-a deplasat direct ... citeste toata stirea