Un redutabil colectionar de infractiuni induioseaza, inca o data, judecatorii!

Mircea C. este cunoscut ca un cal breaz in breasla procurorilor ieseni. Are o redutabila colectie de dosare penale, fiind cercetat pentru cele mai diverse infractiuni. Trafic de droguri, conducere sub influenta alcoolului, talharie calificata, amenintare, nerespectarea hotararilor judecatoresti sau incalcarea ordinelor de protectie.A fost dovedit, in toate cazurile, dar n-a ajuns dupa gratii decat in vara anului trecut. Si nu va sta mult timp in puscarie, atunci s-a ales cu o pedeapsa