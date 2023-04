Un "revolutionar de carton" isi cere inapoi in instanta banii retinuti drept contributii la asigurarile sociale de sanatate. In urma cu trei ani, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca aceste retineri sunt nelegale.Stefan Cotovanu s-a adresat instantei in august anul trecut, indreptandu-se impotriva Casei Judetene de Pensii (CJP). In actiunea sa, el a aratat ca detine titlul de "luptator cu rol determinant pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989". Detinatorii acestui titlu ... citeste toata stirea