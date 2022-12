Un robot de ultima generatie a salvat 50 de vieti la IRO

Pe 23 iunie a.c. a fost practicata prima interventie chirurgicala asistata robotic din regiunea de nord-est a tarii, folosind sistemul de ablatie tumorala minim invaziva asistata robotic, sistem achizitionat prin intermediul proiectului CENEMED, desfasurat sub egida Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T Popa" din Iasi, in colaborare cu Institutul Regional de Oncologie Iasi. De atunci si pana in prezent, patru echipe alcatuite din tineri chirurgi, asistati de tehnicieni, au efectuat ... citeste toata stirea