Un sac de droguri, "mascat" in masina cu un bebelus de 10 luni

Trei basarabeni au incercat sa treaca frontiera cu 10 kg de cannabis. Pentru a adormi vigilenta politistilor de frontiera, carausul si-a luat in masina sotia si fetita de 10 luni. Manevra nu a reusit, "marfa" fiind gasita in rezervorul masinii. Desi cantitatea de droguri confiscata era impresionanta, magistratii s-au aratat ingaduitori.Conform rechizitoriului intocmit de procurorii DIICOT, in cursul lunii ianuarie 2020 Corin Tiltu a comandat prin intermediul unei persoane din Transnistria o ... citeste toata stirea