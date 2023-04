Un scandalagiu din Radeni a scapat cu o simpla amenda dupa ce a bagat spaima in tot satul. Decizia judecatorilor a fost contestata de procurori, Curtea de Apel urmand sa decida care va fi pedeapsa finala.Procurorii Parchetului de pe langa Judecatorie l-au trimis in judecata pe Ciprian Atanasiu pentru fapte comise pe parcursul a cinci luni. Prima dintre ele s-a petrecut la inceputul lunii octombrie 2021. Aflat in stare de ebrietate, Atanasiu a mers la un magazin satesc si a cerut tigari la ... citeste toata stirea