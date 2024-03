Un scriitor iesean intra in randul "marilor nobili ai poeziei europene". Nichita Danilov, tradus si elogiat in limba germana

Antologia lui Nichita Danilov, Vulturii orbi, aparuta la o editura elvetiana, are parte de un real succes in mediul literar european. Scriitorul roman "a intrat in randul marilor nobili ai poeziei europene", potrivit lui Jan Koneffke, traducatorul antologiei.Volumul a aparut la sfarsitul anului 2023, fiind o culegere de poezii scrise de Nichita Danilov, traduse de Jan Koneffke. Potrivit lui Nichita, scriitorul german a fost cel care a luat initiativa. I-a tradus intai cateva poezii si le-a ... citește toată știrea