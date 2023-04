Politia Locala din Iasi este zguduita de un imens scandal, dupa ce seful unui serviciu din cadrul institutiei a fost retinut de procurori in urma unei plangeri depuse pentru viol de reprezentantul legal al unei minore.Dosarul il vizeaza pe Tiberiu Mihail Cebotaru, sef al Serviciului Politie Calare.Plangerea pe numele sau a fost inregistrata in data de 29 martie 2023, dar se refera la fapte petrecute in toamna anului trecut.Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, "din continutul ... citeste toata stirea