Un semn cu degetul mijlociu, urmat de o bataie si doua condamnari in instanta

Intors in satul copilariei, un IT-ist iesean a intrat in conflict cu doi consateni. Dupa un semn cu degetul mijlociu a urmat o bataie, soldata cu doua condamnari in instanta.In preajma Craciunului 2019, I.D. venise in vizita la parintii sai din Cotnari. Pe 20 decemrbie, dupa pranz, a plecat pe jos spre gara, trecand pe langa curtea in care Iulian Sirbu si Danut Cretu pregateau "pomana porcului", dupa ce sacrificasera un animal. Una dintre persoanele aflate in curte a aruncat o piatra in drum ... citeste toata stirea