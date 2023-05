Elevii si studentii ce au varsta de pana in 26 de ani si fac parte din invatamantul de stat si particular acreditat pot primi 200 de euro pentru a-si cumpara un calculator. Anul trecut, 235 de elevi ieseni au beneficiat de aceasta suma.Daca au venitul brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 de lei, atat elevii, cat si studentii care nu au implinit inca 26 ani pot obtine ajutorul de 200 de euro pentru a-si cumpara un calculator care sa ii ajute in realizarea temelor si proiectelor. ... citeste toata stirea