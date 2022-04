Un sofer a baut tuica si a ajuns repede la o alcoolemie uriasa

Un iesean a reusit sa se faca pulbere in decurs de doar o ora si sa intre imediat in conflict cu legea.Pe 25 octombrie 2018, in jurul orei 13.30, Gabriel Rautu s-a deplasat cu autoturismul sau Seat Ibiza la un prieten din satul Brosteni din Vladeni. A ramas la acesta timp de ora, timp in care a baut tuica cu el. Apoi, s-a urcat la volan, pentru a se intoarce acasa. Nu a reusit, pentru ca a derapat pe pietrisul drumului si a pierdut controlul volanului intr-o curba, rasturnandu-se in sant. A ... citeste toata stirea