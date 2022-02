Un sofer baut bine a atins un pieton si a plecat. A scapat usor pentru ca s-a intors inaintea politiei

Un sofer a scapat basma curata dupa ce a provocat un accident, baut fiind, si a parasit locul accidentului. Spre norocul lui, s-a intors la fata locului inainte sa apara politia, iar victima nu a avut nevoie de ingrijiri medicale. Soferul a fost judecat doar pentru conducere sub influenta alcoolului.In dimineata zilei de 13 septembrie 2019, Bogdan Ciobanasu s-a deplasat in Rediu, impreuna cu mai multi muncitori care urmau sa efectueze lucrari la casa sa, aflata in constructie. Dupa pranz, a ... citeste toata stirea