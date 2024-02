Un sofer care circula cu masina intre Podu Iloaiei si Iasi cu viteza prea mica a fost arestat 30 de zile

Judecatorii ieseni au dispus arestarea preventiva a unui sofer pentru o durata de 30 de zile. El a fost oprit de politisti in data de 6 februarie 2024, in jurul orei 22:55, in timp ce circula in directia Podu Iloaiei - Iasi, pe DE 583, din cauza ca autoturismul circula sinuos si cu viteza redusa."Cu ocazia verificarilor s-a stabilit ca la volanul masinii se afla un barbat, de 28 de ani, din com. Miroslovesti, jud. Iasi. Deoarece conducatorul auto prezenta halena alcoolica, era incoerent in ... citește toată știrea