Magistratii Curtii de Apel i-au permis unui iesean sa mearga la plaja in Bulgaria la vara sau sa plece la munca in strainatate. Ei au anulat interdictia impusa de colegii din Judecatoria Harlau, care ii interzisesera unui sofer baut sa iasa din tara pe durata termenului de supraveghere.Ion Matei a fost trimis in judecata la inceputul acestui an, in stare de arest la domiciliu, pentru conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului. Cu doar trei saptamani mai inainte, fusese oprit de ... citeste toata stirea