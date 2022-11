Un sofer si-a batut crunt patronul care-i promisese plata jumatate in bani, jumatate in graunte. De la ce s-au luat?

In iesean si-a batut patronul pana era sa-l omoare. Cei 2.000 de lei primiti pentru o saptamana de munca i se parusera prea putini. In urma bataii, patronul s-a ales cu o luna si jumatate de ingrijiri medicale, iar agresorul, cu o condamnare severa pentru tentativa la omor.Constantin Chirila locuia in Satu Nou, comuna Belcesti, facand parte dintr-o echipa pe care un intreprinzator local, C.M., o folosea la diverse lucrari de constructii. Rolul lui Chirila era de sofer, transportand echipa la ... citeste toata stirea