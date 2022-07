Un sofer si-a luat prima din incasarile firmei. Cat salariul pe jumatate de an

Soferul unei firme de distributie de medicamente si-a acordat singur o prima cat salariul pe o jumatate de an. Acesta a incasat banii cuveniti firmei de la farmacii, dar nu i-a mai depus la casierie. A doua zi, si-a inchis telefonul si a disparut.Bogdan Melinte era angajat din aprilie 2018 ca distribuitor delegat la o firma din Mogosoaia, specializata in comertul cu ridicata al produselor farmaceutice. In aceasta calitate, avea printre atributii livrarea medicamentelor comandate si incasarea ... citeste toata stirea