Un specialist in importanta pelerinajelor, invitat la dialog la Mitropolie

Sociologul Mirel Banica, cercetatori stiintific la Institutul de Istoria Religiilor al Academiei Romane, cunoscut in special pentru lucrarile sale din domeniul pelerinajelor din Romania, va fi prezent miercuri, 14 septembrie, de la ora 18.00, in Sala "Iustin Moisescu" din cadrul Ansamblului Mitropolitan din Iasi, la al treilea eveniment din seria de intalniri desfasurate sub genericul "Ne vedem la Mitropolie".Intalnirea se desfasoara sub titlul "Aspecte ale modernitatii si secularizarii in ... citeste toata stirea