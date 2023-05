Un spectacol de dans care s-a jucat pe marile scene ale lumii a ajuns la Iasi in cadrul festivalului HazarDance de la Romanian Creative Week (RCW) 2023. Spectacolul El Salto, regizat de Jesús Carmona si descris de The New York Times drept un fenomen al Lumii Flamenco, a putut fi urmarit de publicul iesean pe scena Teatrului National "Vasile Alecsandri" din Iasi, luni, 22 mai.HazarDance aduce la Romanian Creative Week opt spectacole de dans contemporan, flamenco, teatru-dans si street ... citeste toata stirea