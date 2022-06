Un spectacol deosebit despre Nora Iuga la Muzeul Literaturii Romane

NO RA - Femininul norilor, o instalatie performativa inspirata din romanul cu puternice accente biografice "Hipodrom" de Nora Iuga va fi pusa in scena, in premiera, pe data de 24 iunie 2022, incepand cu ora 18.00, la Casa Muzeelor din cadrul Muzeului National al Literaturii Romane din Iasi. Prima reprezentatie va fi accesibilizata si pentru publicul cu deficiente de auz si prezinta spectatorilor viata uneia dintre cele mai iubite si apreciate autoare contemporane romane: Nora Iuga. ... citeste toata stirea