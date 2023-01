Un student de la USV are nevoie de sprijinul nostru pentru a trai

O banala durere de masea s-a transformat intr-o lupta pentru supravietuire. Un tanar de numai 20 de ani din judetul Vaslui a aflat ca sufera de cancer limfatic dupa o vizita la dentist.,,Am crezut ca totul vine de la un molar de minte ce dadea sa iasa. Nu m-am panicat, am inceput sa iau calmante pentru a opri durerea, dar a devenit insuportabila. Am fost operat pentru a fi extras acel dinte, dar ajuns acasa la reaparut durerile si am ajuns din nou la camera de garda. Acolo mi s-a luat o ... citeste toata stirea