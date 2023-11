O afacere proprie reprezinta visul oricarui student, dar cati au curajul sa creasca o pasare gigant ? Sebastian Buta, un tanar in varsta de 20 de ani, student la Facultatea de Agricultura USV Iasi in anul II, a gasit o solutie pentru ferma de familie din judetul Vaslui - strutii.Investitia a fost pornita anul acesta in toamna de la zero. "Pe un singur pui am dat 120 de euro. Apoi am tot cumparat. Momentan nu produc cu ei, peste un an cand o sa faca oua, si da o sa vand pui, oua si carne, ... citeste toata stirea