Un student eminent are nevoie de ajutor pentru a lupta cu o forma agresiva de cancer

Un student de la USV are nevoie de sprijinul nostru pentru a trai. Student eminent, Stefan se zbate intre viata si moarte pe patul de spital. O banala durere de masea i-a transformat viata intr-o lupta pentru supravietuire. La numai 20 de ani din judetul Vaslui a aflat ca sufera de cancer limfatic dupa o vizita la dentist.,,Am crezut ca totul vine de la un molar de minte ce dadea sa iasa. Nu m-am panicat, am inceput sa iau calmante pentru a opri durerea, dar a devenit insuportabila. Am ... citeste toata stirea