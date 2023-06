Un student si-a distrus viitorul, amestecand invatatura cu traficul de droguri. Nu facea parte dintre "greii" acestei activitati, vanzand cantitati relativ reduse, ca intermediar. Unele dintre substantele vandute faceau parte insa din categoria drogurilor de mare risc, ceea ce i-a garantat o pedeapsa cu executare. Iubita sa, care il ajuta in "afacere" va ramane in libertate.Ioan-Andrei Axinia avea o situatie familiala cel putin complicata. Parintii sai se casatorisera in 1998 si divortasera ... citeste toata stirea