Dupa ce a agresat si si-a jefuit un consatean si a mintit ulterior in fata judecatorilor, un iesean din Mironeasa a fost in cele din urma achitat. Motivul a fost unul intalnit mai mult in filme decat in instantele iesene: inculpatul era iresponsabil.In octombrie 2021, Andrei I. iesise cu caruta pentru a-si lasa calul la pascut pe islazul satului Ursita. La un moment dat, de pasune s-a apropiat o alta caruta in care se aflau Ionut P. si fratele sau mai mic. Caruta a oprit in dreptul sau, iar ... citeste toata stirea