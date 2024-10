Un talhar tanar si inarmat cu un box n-a reusit sa rapuna un octogenar

Dupa doar un an de libertate, tanarul Adrian Pop se intoarce dupa gratii si va sta in penitenciar pana la sfarsitul acestui deceniu. Asta dupa ce, pe 22 ianuarie a.c., a ratat complet sa talhareasca un octogenar. Desi planuise totul in cel mai mic detaliu.In prealabil, s-a inarmat cu un box metalic si s-a asezat la panda, pe o banca, in fata filialei CEC Bank din Tatarasi. N-a trebuit sa astepte prea mult. Pe la ora 15.30, in fata i-a aparut un mosnegel, Puiu H. care se tara agale. Batranelul ... citește toată știrea