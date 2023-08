Vestea despre deciziile Curtii Constitutionale referitoare la prescriptia raspunderii penale a ajuns si la urechile gainarilor marunti. Condamnat dupa ce a spart la propriu mai multe masini cu o piatra, un hot se afla la un pas de libertate, dupa ce Judecatoria Pascani i-a admis contestatia in anulare.Paul Turca fusese condamnat in septembrie anul trecut la 2 ani si 10 luni de inchisoare pentru o serie de furturi comise la Pascani. In august 2017, furase o bicicleta lasata neasigurata, ... citeste toata stirea